Минстрой может отменить налоговые вычеты на покупку жилья

Минстрой пересмотрит оценку эффективность налоговых вычетов на покупку жилья. Если вычетами пользовались меньше 30% налогоплательщиков, то вычеты могут отменить. Об этом пишет «RG.RU».
Министерство сделает вывод, нужен ли имущественный вычет или лучше его заменить адресными субсидиями нуждающимся в улучшении жилищных условий.
Специалисты будут сравнивать различные механизмы государственной поддержки и найдут тот, который работает лучше всего или же предложат альтернативу.
Имущественный налоговый вычет — дополнительный финансовый стимул для улучшения жилищных условий. К 2030 году государство планирует увеличить до 5 млн в год число семей, которые купили новое жилье.
Налоговый вычет можно получить с расходов на покупку нового жилья, земельных участков под строительство, на само возведение дома, а также с процентов по ипотеке.
Сейчас максимальный размер налогового вычета составляет 260 тыс. рублей. 13% можно вернуть только с 2 млн рублей, потраченных на покупку жилья. Максимальная сумма вычета по процентам за ипотеку – 390 тыс. рублей.
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