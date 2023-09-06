Налог на прибыль

Минфин предложил отсрочить уплату налогов госкомпаниям ТЭК в новых регионах

Минфин предложил отсрочить налог на прибыль госкомпаниям ТЭК в новых регионах.
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Минфин РФ предложил на год отсрочить начисленный в 2023 году налог на прибыль госпредприятиям ТЭК в новых регионах. Сделать это ведомство предлагает в целях оказания мер поддержки, пишут РИА Новости.

Авторы проекта уточняют, что к организациям, имеющим право на получение такой меры поддержки, «относятся государственные предприятия и учреждения, за которыми закреплены ‎во владение, пользование и (или) распоряжение объекты топливно-энергетического комплекса, и местом нахождения этих государственных предприятий и учреждений являются территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области или Херсонской области».


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