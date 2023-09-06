Бизнес получит доступ к реестру требований надзорных органов через Госуслуги

В системе будут видны все нарушения предпринимателей, а также информация о досудебном обжаловании результатов проверок.

Правительство дополнит реестр обязательных требований информацией о правилах для бизнеса. Об этом сказано на сайте кабмина.

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволит создать полную базу данных со всеми требованиями, которые проверяются на федеральном уровне.

Реестр обязательных требований был создан в 2021 году. Тогда в нем был перечень правил и список ответственности за их нарушения, а также дополнительные материалы, которые помогут бизнесу соблюдать требования нормативных актов.

Сейчас предприниматели могут получить доступ к реестру на специальном электронном портале, а также в личных кабинетах на Госуслугах.

Также реестр объединили с другими контрольно-надзорными системами, появилась и привязка к результатам проверок компании.

Мы синхронизируем проверки с обязательными требованиями в цифровой системе. Это необходимо для того, чтобы в ней отображался не только факт нарушения, но и какие именно правила были нарушены. В этой же системе собраны обращения предпринимателей, которые поступают через сервис досудебного обжалования, — сказал руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Сейчас формированием реестра занимается Минэкономразвития. В списки внесено 499 тыс. требований, которые проверяются в рамках 99 видов контроля.