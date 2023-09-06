Сальдо ЕНС

УСН-авансы по уведомлению уходят с сальдо ЕНС

Бухгалтеры привыкли, что уплаченные авансы по УСН числятся в переплате до тех пор, пока не будет сдана декларация. Но в этом году все по-другому.
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Обсуждение этого вопроса идет в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Бухгалтера интересует, почему идет списание денег в бюджет после сдачи уведомления с авансом на УСН, ведь декларации еще нет.

Между тем, совокупная обязанность на ЕНС формируется не только по декларациям, но и по уведомлениям.

Обязанность на основе уведомлений формируется со дня их сдачи, но не ранее наступления срока уплаты.

Основание – пункт 5 статьи 11.3 НК.

Кстати, с 1 октября в эту норму внесут некоторые изменения. О них мы рассказывали тут.

Кстати, коллеги подсказывают, что и сейчас можно не платить авансы, если не сдавать уведомления по ЕНП на них. Потом после сдачи декларации эти авансы будут начислены вместе с пенями.

А если уплатить авансы, но не сдать уведомление, то они останутся на сальдо ЕНС (не уйдут в бюджет), но при этом пеней в этом году не будет, так как временно отменили пени на положительное сальдо ЕНС.

Комментарии

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  • Логотип Владимир Е
    Владимир Е 9 минут назад

    "А если уплатить авансы, но не сдать уведомление, то они останутся на сальдо ЕНС (не уйдут в бюджет)"

    Если оплатить со статусом 02, то также уходят, на сальдо их нет

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