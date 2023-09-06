По высокотехнологичному оборудованию можно завышать расходы в 1,5 раза

С 2023 года первоначальную стоимость некоторых основных средств и нематериальных активов можно учитывать с коэффициентом 1,5.

В частности, можно завышать первоначальную стоимость высокотехнологичного оборудования. Но есть условие – оно должно входить в перечень из распоряжения Правительства от 20.07.2023 № 1937-р.

Проблема в том, что норма про завышение стоимости в 1,5 раза вступила в силу до того, как был утвержден перечень таких ОС.

Когда же можно пользоваться этой нормой? Ответ – с 21.07.2023, когда был опубликован перечень.

Минфин в письме от 08.08.2023 № 03-03-06/1/74309 сообщает, что компания вправе применять коэффициент 1,5 к расходам на высокотехнологичные ОС, которые введены в эксплуатацию начиная с 21.07.2023 и содержится в перечне.

При этом в учетной политике компании должно быть предусмотрено применение такого коэффициента.