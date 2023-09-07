🎓Вебинар: Внедрение управленческого учета в компании: пошагово и с нуля. 19 сентября в 11:00 мск

Прежде чем внедрять управленческий учет, надо определиться что внедряем: управленческую отчетность или управленческий учет.
При этом руководство хочет результат внедрения очень быстро, а настройка — процесс не быстрый. Также необходимо определиться, как автоматизировать этот процесс и какие формы отчетности в результате нужны собственнику бизнеса.
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Вебинар проведет Елена Аверичева — управляющий партнер компании Бизнес Аудит Консалтинг, аттестованный аудитор, финансист, антикризисный управляющий, владелец Telegram-канала «Тайны Бизнес Финансов»
На вебинаре разберем:
1. Внедрение управленческого учета в компании. Что внедряем: управленческий учет или управленческую отчетность.
2. Аудит бизнеса:
Интервью сотрудников;
Блок -схема бизнес- процессов;
Полнота контроллинга;
Достоверность отчетности.
3. Подбор информационной системы для управленческого учета:
1С Управление торговлей;
1С УНФ;
1С Комплексная автоматизация;
Гугл таблицы;
Облачные сервисы;
POWER BI;
БИТ Финанс.
4. Этапы внедрения:
Аналитика, статьи и ЦФО;
Контроль Денег и казначейство;
Планы продаж и производства;
Продажи-производство-закупки;
Отчеты контроля для каждого подразделения;
Регламенты, KPI, и видеоинструкции.
5. Отчеты для собственника.
Ждем Вас на вебинаре 19 сентября в 11:00 мск!
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