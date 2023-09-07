🎓Вебинар: Внедрение управленческого учета в компании: пошагово и с нуля. 19 сентября в 11:00 мск

Внедрение управленческого учета — одна из сложных задач, которая стоит перед компанией. Разберитесь, какие варианты решения есть и как это сделать.

Прежде чем внедрять управленческий учет, надо определиться что внедряем: управленческую отчетность или управленческий учет.

При этом руководство хочет результат внедрения очень быстро, а настройка — процесс не быстрый. Также необходимо определиться, как автоматизировать этот процесс и какие формы отчетности в результате нужны собственнику бизнеса.

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Вебинар проведет Елена Аверичева — управляющий партнер компании Бизнес Аудит Консалтинг, аттестованный аудитор, финансист, антикризисный управляющий, владелец Telegram-канала «Тайны Бизнес Финансов»

На вебинаре разберем:

1. Внедрение управленческого учета в компании. Что внедряем: управленческий учет или управленческую отчетность.

2. Аудит бизнеса:

Интервью сотрудников;

Блок -схема бизнес- процессов;

Полнота контроллинга;

Достоверность отчетности.

3. Подбор информационной системы для управленческого учета:

1С Управление торговлей;

1С УНФ;

1С Комплексная автоматизация;

Гугл таблицы;

Облачные сервисы;

POWER BI;

БИТ Финанс.

4. Этапы внедрения:

Аналитика, статьи и ЦФО;

Контроль Денег и казначейство;

Планы продаж и производства;

Продажи-производство-закупки;

Отчеты контроля для каждого подразделения;

Регламенты, KPI, и видеоинструкции.

5. Отчеты для собственника.

Ждем Вас на вебинаре 19 сентября в 11:00 мск!