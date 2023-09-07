Управленческий учет

🎓Вебинар: Внедрение управленческого учета в компании: пошагово и с нуля. 19 сентября в 11:00 мск

Внедрение управленческого учета — одна из сложных задач, которая стоит перед компанией. Разберитесь, какие варианты решения есть и как это сделать.
3

Прежде чем внедрять управленческий учет, надо определиться что внедряем: управленческую отчетность или управленческий учет.

При этом руководство хочет результат внедрения очень быстро, а настройка — процесс не быстрый. Также необходимо определиться, как автоматизировать этот процесс и какие формы отчетности в результате нужны собственнику бизнеса.

Успейте приобрести вебинар по скидке, всего за 399 рублей!

Купить вебинар

Вебинар проведет Елена Аверичева — управляющий партнер компании Бизнес Аудит Консалтинг, аттестованный аудитор, финансист, антикризисный управляющий, владелец Telegram-канала «Тайны Бизнес Финансов»

На вебинаре разберем:

1. Внедрение управленческого учета в компании. Что внедряем: управленческий учет или управленческую отчетность.

2. Аудит бизнеса:

  • Интервью сотрудников;

  • Блок -схема бизнес- процессов;

  • Полнота контроллинга;

  • Достоверность отчетности.

3. Подбор информационной системы для управленческого учета:

  • 1С Управление торговлей;

  • 1С УНФ;

  • 1С Комплексная автоматизация;

  • Гугл таблицы;

  • Облачные сервисы;

  • POWER BI;

  • БИТ Финанс.

4. Этапы внедрения:

  • Аналитика, статьи и ЦФО;

  • Контроль Денег и казначейство;

  • Планы продаж и производства;

  • Продажи-производство-закупки;

  • Отчеты контроля для каждого подразделения;

  • Регламенты, KPI, и видеоинструкции.

5. Отчеты для собственника.

Ждем Вас на вебинаре 19 сентября в 11:00 мск!

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип СберРешения
    СберРешения
    НДФЛ

    Новые налоги на удаленных работников в другой стране

    В июле этого года были внесены существенные поправки в НК в части НДФЛ. Изменения касаются порядка налогообложения зарплат работников и вознаграждения физлиц по ГПХ, проживающих за пределами РФ. Поэтому компаниям, работающим с ними, следует изучить поправки подробнее.

    Новые налоги на удаленных работников в другой стране
    41
    Логотип Клерк
    Клерк
    Бухгалтеры

    Событие, которого ждут все бухгалтеры страны! Клерк.Конференция 2023: топовые спикеры и 🔥 горячие темы по ЕНС, ФСБУ, налогам и отчетности за 9 месяцев

    Хотите узнать все о ключевых изменениях в учете и налогах 2023 и 2024 года? Тогда добро пожаловать на первую Клерк.Конференцию. Обсудим самые актуальные темы, разберем непростые вопросы учета, в том числе по самым сложным ФСБУ «Аренда» и «Капитальные вложения», поможем правильно оптимизировать расходы и защититься при налоговых проверках.

    1,2 тыс.
    Логотип Psy_Natalie
    Psy_Natalie
    Психология для бухгалтера

    Повышаем эффективность обучения Простые, но рабочие методики

    Жизнь современного человека буквально «завязана» на постоянном обучении. Мы учимся как простым «жизненным» вещам, так и получаем профессиональные навыки. Неважно, для чего. Для саморазвития, для более высокой зарплаты или «для галочки». Важный момент в этом вопросе-это эффективность обучения. Как ее повысить и не выгореть?

    Повышаем эффективность обучения Простые, но рабочие методики
    19
    Логотип prokofafan
    prokofafan
    Кадры

    Офисный бомж. У половины компаний есть штатные сотрудники без закрепленного офисного рабочего места

    Служба hh.ru провела опрос среди работодателей и выяснила, что больше половины (56%) компаний по всей стране имеют в своих штатах сотрудников, но при этом не закрепляют за ними постоянных рабочих мест. Участие в опросе приняли представители 100 компаний со всей России.

    Офисный бомж. У половины компаний есть штатные сотрудники без закрепленного офисного рабочего места
    10
    Логотип TransAvto-7
    TransAvto-7
    Первичные документы

    Путевой лист⁠⁠. Какие бывают, какие изменения внести

    Перед тем как начать маршрут, водители коммерческого транспорта обязаны получать путевой лист. Это необходимо как для управления пассажирским, так и грузовым и легковым авто, а также спецтехникой.

    Путевой лист⁠⁠. Какие бывают, какие изменения внести
    28
    Логотип Projecto.pro
    Projecto.pro
    Управление персоналом

    Управление талантами (матрица 9-boxes). Как использовать для развития сотрудников

    Создание собственной сплоченной команды профессионалов — стремление каждого руководителя. При этом достичь результатов, максимально приближенных к идеальным, получается у небольшого количества управленцев.

    Управление талантами (матрица 9-boxes). Как использовать для развития сотрудников
    26
    Логотип Svetlananalogi
    Svetlananalogi
    Налоговые проверки

    Может ли налоговая запросить документы по «старым» сделкам. Как это происходит?

    Фискалы могут запросить документы или информацию по сделкам 3-х летней давности. Рассказываю, как быть в этой ситуации, чтобы не нажить себе лишних проблем.

    80
    Читать еще