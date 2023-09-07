Росстат может завышать рост реальных зарплат

Росстат постоянно информирует о росте средней зарплаты. Вот только ощущается рост не так очевидно. В чем же дело?

Особенностями статистики может объясняться не только бурный рост капитальных инвестиций, но и фиксируемое Росстатом заметное увеличение заработных плат, пишет «Коммерсантъ».

Эксперты Bloomberg Economics считают, что 2 процентных пункта из 10,5% прироста зарплат в июне 2023 года по сравнению с июнем 2022-го можно отнести на смещение выборки обследуемых статистиками компаний. По их оценке, за эти 12 месяцев накопленный месячный рост реальных зарплат был меньшим — 8,8%.

Причина же разрыва между месячными и годовыми темпами роста реальных зарплат состоит в том, что они рассчитываются по сравнимому кругу организаций в текущем и базовом периоде: по компаниям, которые исследуются сегодня и существовали месяц назад (в случае роста месяц к месяцу) или же год назад (в случае годового сравнения).

Кроме этого когда считается среднемесячная заработная плата, то учитываются доходы всех работников: от низших звеньев до управляющего персонала. Очевидно, что у руководства заработки выше и это сильно влияют на конечный результат.