Росстат может завышать рост реальных зарплат

Особенностями статистики может объясняться не только бурный рост капитальных инвестиций, но и фиксируемое Росстатом заметное увеличение заработных плат, пишет «Коммерсантъ».
Эксперты Bloomberg Economics считают, что 2 процентных пункта из 10,5% прироста зарплат в июне 2023 года по сравнению с июнем 2022-го можно отнести на смещение выборки обследуемых статистиками компаний. По их оценке, за эти 12 месяцев накопленный месячный рост реальных зарплат был меньшим — 8,8%.
Причина же разрыва между месячными и годовыми темпами роста реальных зарплат состоит в том, что они рассчитываются по сравнимому кругу организаций в текущем и базовом периоде: по компаниям, которые исследуются сегодня и существовали месяц назад (в случае роста месяц к месяцу) или же год назад (в случае годового сравнения).
Кроме этого когда считается среднемесячная заработная плата, то учитываются доходы всех работников: от низших звеньев до управляющего персонала. Очевидно, что у руководства заработки выше и это сильно влияют на конечный результат.
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