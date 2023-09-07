Рынок «Садовод» и Wildberries могут начать маркировать игрушки

Крупнейшим продавцам игрушек предложили участвовать в эксперименте по маркировке детской продукции. Без них идея бороться с подделками будет бессмысленной.

В эксперимент по маркировке детской продукции могут войти вещевой рынок «Садовод» и маркетплейс Wildberries. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Ассоциацию предприятий индустрии детских товаров (АИДТ).

Ассоциация предложила торговому комплексу «Садовод» и онлайн-ритейлеру Wildberries присоединиться к маркировке игрушек, поскольку это ведущие каналы сбыта продукции для детей. Без участия таких крупных площадок идентификация игрушек будет бесполезной.

Доля Wildberries в продажах игрушек составляет 20%.

Цель добровольного эксперимента — протестировать весь технологический процесс своеобразной оцифровки отрасли, выявить основные проблемы, которые могут возникнуть у компаний при внедрении системы маркировки. Поэтому в нем должны участвовать все сферы отрасли: крупнейшие производители, дистрибьюторы и продавцы игрушек, — сказала президент АИДТ Антонина Цицулина.

Маркетплейс согласился участвовать в эксперименте по маркировке. «Садовод» пока не ответил на предложение.

Эксперимент по маркировке детских игрушек может начаться 1 декабря 2023 года. Минпромторг ожидает, что он продлится не меньше года.

На товарах для детей разместят специальные метки, которые подтвердят, что продукция легальна.

В Центре перспективных технологий (ЦРПТ) рассказали, что эксперимент может затронуть не только производителей и импортеров, но и продавцов, в том числе рынки и маркетплейсы.

В 2022 году Федеральная таможенная служба нашла 1,2 млн контрафактных детских товаров, это 15% от все подделок.