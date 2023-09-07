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Налог на имущество физических лиц

Для правильного расчета имущественных налогов ФНС будет получать нужную информацию в госорганах

С 2024 года у ФНС будут новые межведомственные обмены сведениями о налогооблагаемом имуществе физлиц.
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Налоговики будут получать нужную информацию не от граждан, а от СФР, МВД и т. д., чтобы дать льготу или наоборот, применить повышающий коэффициент. То есть, будет развиваться проактивное (беззаявительное) администрирование налогообложения имущества.

  • Для льгот по налогам на имущество ФНС ежегодно будет получать сведения из СФР о пенсионерах, предпенсионерах, инвалидах, ветеранах боевых действий, ветеранах труда, «чернобыльцах».

  • Для освобождения от транспортного налога за угнанные авто в розыске введен обмен между ФНС и МВД.

  • Для применения повышающего коэффициента при налогообложении земельных участков, приобретенных в частную собственность для жилищного строительства на основании договора о комплексном развитии территории, с 2024 года будет идти взаимодействие с органами, которые выдают разрешения на строительство домов.

  • Для учета при расчете земельного налога факта устранения выявленных нарушений на сельхозземлях, с 2024 года будет обмен с органами муниципального земельного контроля.

Эти поправки по межведомственному взаимодействию введены Федеральным законом от 31.07.2023 № 389-ФЗ.

Комментарии

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