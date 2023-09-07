Безработица в июле обновила исторический минимум с 1991 года

В июле 2023 года уровень безработицы обновил исторический минимум за весь период наблюдений с 1991 года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата.

Общее число безработных составило 2 млн 276 тыс. человек. Это на 75 тыс. ниже, чем в июне 2023 года.

Увеличение внутреннего спроса превышает возможности расширения производства, в том числе в силу ограниченности свободных трудовых ресурсов. Это усиливает устойчивое инфляционное давление в экономике, — сообщили в Центробанке.

Дефицит рабочей силы больше всего заметен в регионах с невысокой географической и межотраслевой деловой мобильностью.

В мае 2023 года уровень безработицы составил в январе 3,6%, в феврале – 3,5%, в марте – 3,5%, в апреле – 3,3%, а в мае 3,2%.