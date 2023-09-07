Деньги по белорусским еврооблигациям теперь будут выплачивать не только на счет в местном банке

Власти Белоруссии убрали из механизма расчетов по еврооблигациям требование переводить деньги только на счет местных банков. Об этом пишут «Ведомости».
Инвесторы, которые приобрели еврооблигации раньше 6 сентября 2022 года, смогут получить свои выплаты в белорусских рублях. Правило распространяется на тех, кто не является резидентом «недружественных» стран.
При погашении евробондов, их переведут на счет Министерства финансов в депозитарии-нерезиденте.
Указанный порядок применяется по причине действующих санкционных ограничений, в том числе в отношении национального банка как финансового агента правительства, а также сохраняющейся невозможности западной инфраструктуры обеспечивать доведение выплат до всех владельцев еврооблигаций, — сказали в Минфине Белоруссии.
Весной 2022 года у держателей белорусских еврооблигаций начались проблемы с получением выплат из-за санкционных ограничений со стороны клиринговых систем.
Летом 2022 года был установлен временный порядок выплат: инвесторам решили платить в местных рублях на счета в государственном Беларусбанке.
Однако даже с новым механизмом инвесторы из России не смогли получить выплаты.
Недавно мы писали, что Мосгорсуд принял иск инвесторов из-за невыплат по евробондам Белоруссии. Суд прекратил производство по делу, поскольку предмет рассмотрения не относится к компетенции российских инстанций.
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