Деньги по белорусским еврооблигациям теперь будут выплачивать не только на счет в местном банке

Раньше инвесторы могли получать выплаты по евробондам в белорусских рублях и только на счет в государственном Беларусбанке. Сейчас из правил убрали положение о том, что нужен счет в местном банке.

Власти Белоруссии убрали из механизма расчетов по еврооблигациям требование переводить деньги только на счет местных банков. Об этом пишут «Ведомости».

Инвесторы, которые приобрели еврооблигации раньше 6 сентября 2022 года, смогут получить свои выплаты в белорусских рублях. Правило распространяется на тех, кто не является резидентом «недружественных» стран.

При погашении евробондов, их переведут на счет Министерства финансов в депозитарии-нерезиденте.

Указанный порядок применяется по причине действующих санкционных ограничений, в том числе в отношении национального банка как финансового агента правительства, а также сохраняющейся невозможности западной инфраструктуры обеспечивать доведение выплат до всех владельцев еврооблигаций, — сказали в Минфине Белоруссии.

Весной 2022 года у держателей белорусских еврооблигаций начались проблемы с получением выплат из-за санкционных ограничений со стороны клиринговых систем.

Летом 2022 года был установлен временный порядок выплат: инвесторам решили платить в местных рублях на счета в государственном Беларусбанке.

Однако даже с новым механизмом инвесторы из России не смогли получить выплаты.

Недавно мы писали, что Мосгорсуд принял иск инвесторов из-за невыплат по евробондам Белоруссии. Суд прекратил производство по делу, поскольку предмет рассмотрения не относится к компетенции российских инстанций.