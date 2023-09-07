В Госдуме предложили пополнить бюджет за счет прогрессивного НДФЛ

В России следует расширить НДФЛ до 30% для богатых граждан, что принесет в российский бюджет дополнительные 2,5 триллиона рублей, пишут URA.RU. По задумке депутата Николая Арефьева, шкала НДФЛ должна стать «прогрессивной», а максимальную ставку с нынешних 15% следует увеличить до 30%.

«Мы вносили закон о прогрессивном подоходном налоге. Его до сих пор не рассмотрели, а надо. Там предлагается ввести прогрессивный подоходный налог до 30% на сверхдоходы. Бюджет получил бы 2,5 триллиона рублей, и не надо было бы просить их у олигархов. Мы ничего не придумывали. 28% прогрессивный налог в США. 60% — во Франции. В Норвегии — 28%. В 42 странах мира есть прогрессивный подоходный налог, который собирает пену у олигархов», — отметил Арефьев.

Напомним, на данный момент основная ставка подоходного налога составляет 13%. С 2021 года в России действует закон о повышенной ставки НДФЛ для богатых. Россияне, чей доход превышает пять миллионов рублей в год, ежемесячно отчисляют в казну государства 15% от своих доходов вместо 13.