Для жителей новых регионов запустили портал «Я в России»

Жители новых регионов смогут в формате «одного окна» получить доступ ко всем государственным услугам и мерам поддержки.

Минцифры запустило портал «Я в России» для предоставления госуслуг жителям новых регионов. Об этом сказано на сайте «Единой России».

Жители новых регионов в режиме «одного окна» смогут пользоваться всеми мерами социальной поддержки, оформить документы, найти работу и подать документы для поступления в вузы.

Участие в разработке портала приняли все министерства и ведомства, имеющие отношение к этой работе. Минтруда, Минпросвещения, Минздрав, Минфин, МВД, ФНС, МЧС. Хочу сказать, что она проделана, но это только начало. Ее нужно продолжить с учётом особенностей каждого региона, состояния его цифровой инфраструктуры и степени готовности нормативно-правовой базы, — сказал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Создать портал «Я в России» предложили 31 мая 2023 года на заседании партии «Единой России».