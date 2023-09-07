Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

НДС

👉 Минфин высказал мнение про вычет НДС при переходе с УСН «доходы» на ОСНО

При переходе с УСН «доходы минус расходы» на ОСНО бывшие упрощенцы могут взять на вычет НДС по остаткам товаров. А вот с УСН «доходы» ситуация неоднозначная. Минфин раньше открыто запрещал такой вычет. Теперь вышло новое письмо туманного содержания.
7

Поясним, на вычет можно взять НДС по товарам, работам, услугам, которые не были отнесены к расходам, вычитаемым из налоговой базы при УСН. Но при УСН «доходы» расходы не учитывают и из налоговой базы они не вычитаются.

Поэтому раньше Минфин четко и ясно пояснял доходным упрощенцам, что норма НК РФ про вычет НДС – не для них (см. письмо от 13.02.2023 № 03-07-11/11591).

Между тем есть определение ВС от 24.05.2021 № 301-ЭС21-784, в котором сделан вывод, что нет запрета на вычет НДС при переходе на ОСНО с УСН при любом объекте – хоть «доходы минус расходы», хоть «доходы».

На это решение суда в своем вопросе указывает ювелир, вынужденный перейти в этом году на ОСНО.

Минфин в письме от 14.06.2023 № 03-07-11/54482 напомнил про условия применения вычета – остатки товара не должны быть учтены в расходах при УСН.

И добавил, что иных условий, которые необходимо учитывать при применении вычетов по НДС, Налоговым Кодексом не предусмотрено.

Отсюда можно сделать вывод, что Минфин поменял свою позицию и больше не настаивает на том, что эта норма для УСН «доходы» не работает. Впрочем, четкого разрешения на такой вычет в письме не прозвучало, как и запрета.

Кстати, ранее уже в пользу права на вычет по НДС для доходных упрощенцев высказалась ФНС (письмо от 28.12.2022 № СД-4-3/17675@).

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Школа бизнеса Турова
    Школа бизнеса Турова

    «Военные» законы, которые надо держать под рукой

    Если вы заинтересованы активно участвовать во всем происходящем, вы можете явиться в военкомат и заявить о своем желании. Однако если вы не слишком заинтересованы, то знание этих военных законов также может быть полезным.

    114
    Логотип Астрал
    Астрал
    ЭДО в кадровом учете

    Какие документы по охране труда можно вести в КЭДО

    Охрана труда на предприятии требует наличия локальных актов по технике безопасности, ведения журналов, ведомостей, проведения инструктажей, информирования сотрудников под подпись. Электронный документооборот упростит эти процессы, но важно знать какие документы по охране труда разрешено перевести в цифровое пространство, а какие нужно оформлять на бумаге.

    Какие документы по охране труда можно вести в КЭДО
    6
    1,1 тыс.
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥«Клерк» подобрал топ самых крутых вакансий, чтобы вам было легче искать работу

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    89
    Логотип Модульбанк
    Модульбанк
    Блокировка счетов по 115-ФЗ

    Что известно банку о ваших скелетах в шкафу

    С развитием технологий скрыть какую-либо информацию от банка — крайне сложно, да и не нужно. Порой банк знает о клиенте больше его самого. Банки как пазл собирают данные о клиентах, складывают их в единую картину, бережно хранят и используют при оценке рисков.

    Что известно банку о ваших скелетах в шкафу
    808
    Логотип Джей энд Кей Лоерз
    Джей энд Кей Лоерз
    Субсидиарная ответственность

    Защита от субсидиарной ответственности — не подача заявления о банкротстве в суд

    Закрытый проект из нашей практики. Номер дела и ФИО скрыты из-за условий о не разглашении информации.

    Защита от субсидиарной ответственности — не подача заявления о банкротстве в суд
    166
    Логотип Константин Чупырь
    Константин Чупырь
    НК РФ

    Налоговый ликбез. Пункт 3 Статьи 1 Налогового Кодекса РФ

    Продолжим цикл публикаций налоговой грамотности под лозунгом: «Знай свои налоговые права». В этом цикле рассмотрим статьи Налогового Кодекса, разберем письма финансовых ведомств, разберем судебные кейсы.

    295
    Читать еще
    Мнения