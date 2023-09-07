👉 Минфин высказал мнение про вычет НДС при переходе с УСН «доходы» на ОСНО

При переходе с УСН «доходы минус расходы» на ОСНО бывшие упрощенцы могут взять на вычет НДС по остаткам товаров. А вот с УСН «доходы» ситуация неоднозначная. Минфин раньше открыто запрещал такой вычет. Теперь вышло новое письмо туманного содержания.

Поясним, на вычет можно взять НДС по товарам, работам, услугам, которые не были отнесены к расходам, вычитаемым из налоговой базы при УСН. Но при УСН «доходы» расходы не учитывают и из налоговой базы они не вычитаются.

Поэтому раньше Минфин четко и ясно пояснял доходным упрощенцам, что норма НК РФ про вычет НДС – не для них (см. письмо от 13.02.2023 № 03-07-11/11591).

Между тем есть определение ВС от 24.05.2021 № 301-ЭС21-784, в котором сделан вывод, что нет запрета на вычет НДС при переходе на ОСНО с УСН при любом объекте – хоть «доходы минус расходы», хоть «доходы».

На это решение суда в своем вопросе указывает ювелир, вынужденный перейти в этом году на ОСНО.

Минфин в письме от 14.06.2023 № 03-07-11/54482 напомнил про условия применения вычета – остатки товара не должны быть учтены в расходах при УСН.

И добавил, что иных условий, которые необходимо учитывать при применении вычетов по НДС, Налоговым Кодексом не предусмотрено.

Отсюда можно сделать вывод, что Минфин поменял свою позицию и больше не настаивает на том, что эта норма для УСН «доходы» не работает. Впрочем, четкого разрешения на такой вычет в письме не прозвучало, как и запрета.

Кстати, ранее уже в пользу права на вычет по НДС для доходных упрощенцев высказалась ФНС (письмо от 28.12.2022 № СД-4-3/17675@).