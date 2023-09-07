Прогноз аналитиков Центробанка: ключевая ставка по итогам 2023 года будет 9,3%

ВВП будет расти на 1,5% каждый год, а рост номинальных заплат начнет снижаться до 6,5% к 2025 году.

Аналитики ЦБ прогнозируют, что в сентябре-декабре 2023 года ключевая ставка останется прежней – 12%. Тогда как средняя ключевая ставка по итогам года будет 9,3%. Об этом сказано на сайте Банка России.

Центробанк провел опрос аналитиков и узнал, что большинство из них видит в 2024 году ключевую ставку в 10% годовых, а в 2025 – 7,7%.

Средний курс доллара в новом году будет 89,9 рубля, в 2025 году — 90,8 рубля, а в 2026 году – 92 рубля.

Медианный прогноз по инфляции в 2023 году вырос на 0,6%, до 6,3%, в 2024 году он будет 4,5%, а в 2025 и 2026 годах – 6,5 и 8,5% соответственно.

В 2023 году размер ВВП увеличится на 2,2%, а в последующие три года этот показатель будет каждый год прибавлять по 1,5%.

Средний уровень безработицы в 2023 году составит 3,2%, в дальнейшем будет колебаться в диапазоне 3,4-3,5%.

Прогноз по росту номинальных зарплат вырос на 1,2% в 2023 году, до 11,2%. В 2024 году аналитики считают, что рост замедлится до 7,8%, а в 2025 году – до 6,5%.