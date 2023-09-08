Глава Минцифры настаивает на том, чтобы маркетплейсы платили 0,5% от квартального оборота в пользу «Почты России»

Почта рассчитывает получит 24-25 млрд рублей в год для поддержки убыточных отделений.

Глава Минцифры Максут Шадаев считает, что инфраструктурные платежи с участников интернет-торговли – это единственный способ поддержать «Почту России».

В конце мая 2023 года «Почта России» предложила обязать участников рынка e-commerce вносить инфраструктурный платеж в размере 0,5% от квартального оборота товаров. Правило распространится на те компании, которые получают не меньше 1 млрд рублей в год. Об этом пишут «Известия».

В результате «Почта России» сможет получить 24-25 млрд рублей ежегодно и потратить их на поддержку убыточных отделений.

Минцифры полностью поддержало проект, а вот Федеральная антимонопольная служба – нет. ФАС считает, что очередные сборы негативно скажутся на ценах для потребителей.

Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман считает, что «Почта России» не бедствует. Отделения сотрудничают с «Авито», получают комиссии за оплату коммунальных платежей, а также товары из разряда «1000 мелочей» с наценкой выше, чем в обычных магазинах.

Для быстрорастущего рынка электронной торговли и маркетплейсов это станет серьезным ударом по конкуренции в сфере электронной торговли, а убытки маркетплейсов в таком случае намного превысят суммы от предполагаемого инфраструктурного платежа, — сказал заведующий кафедрой конкурентного права юридического факультета Института права и национальной безопасности РАНХиГС Андрей Тенишев.

Недавно мы писали, что маркетплейсы предлагают поддержать «Почту России» не оборотными платежами, а взаимовыгодным сотрудничеством.

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