Маркетплейсы предложили убыточным отделениям «Почты России» альтернативный вариант помощи

Если раньше для маркетплейсов собирались ввести сбор в размере 0,5% от оборота, то сейчас представители рынка предлагают почте сотрудничать.

Сбор с маркетплейсов в пользу убыточных точек «Почты России» в размере 28 млрд рублей в год могут заменить услугами, которые «Почта» будет предоставлять онлайн-площадкам. Об этом пишут «Ведомости».

Маркетплейсы обеспечат «Почту России» заказами и будут им платить за оказание сервисных услуг. Например, почте могут передать часть междугородных доставок или права на использование складов.

Недавно мы писали, что рынок e-commerce могут обязать платить отраслевой налог 0,5% от оборота. Средства направят на помощь убыточным отделениям «Почты России».

В таком случае общая сумма отчислений могла бы составить до 28 млрд рублей в год.

ФАС не поддержала такие сборы с e-commerce, поскольку дополнительная нагрузка на предпринимателей повлияет на потребителей, в особенности - на рост цен.

Представители интернет-торговли считают такую поддержку неприемлемой и ищут альтернативные варианты.

Например, источник издания в Wildberries рассказал, что маркетплейс готов использовать инфраструктуру «Почты России» на взаимовыгодных коммерческих условиях, чтобы у отделений повышались доходы.

На почте также могут выделить помещения под пункты выдачи заказов. По такой схеме собирается работать «Яндекс Маркет».

В некоторых отделениях «Почты России» будет две зоны: первая для получения почты, посылок, оплаты счетов и денежных переводов, а во второй будет находится полноценный ПВЗ маркетплейса.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценил, что при таком сотрудничестве с маркетплейсами почта сможет получать 3-4 млрд рублей в год.

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