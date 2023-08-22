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Маркетплейсы

Маркетплейсы предложили убыточным отделениям «Почты России» альтернативный вариант помощи

Если раньше для маркетплейсов собирались ввести сбор в размере 0,5% от оборота, то сейчас представители рынка предлагают почте сотрудничать.
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Сбор с маркетплейсов в пользу убыточных точек «Почты России» в размере 28 млрд рублей в год могут заменить услугами, которые «Почта» будет предоставлять онлайн-площадкам. Об этом пишут «Ведомости».

Маркетплейсы обеспечат «Почту России» заказами и будут им платить за оказание сервисных услуг. Например, почте могут передать часть междугородных доставок или права на использование складов.

Недавно мы писали, что рынок e-commerce могут обязать платить отраслевой налог 0,5% от оборота. Средства направят на помощь убыточным отделениям «Почты России».

В таком случае общая сумма отчислений могла бы составить до 28 млрд рублей в год.

ФАС не поддержала такие сборы с e-commerce, поскольку дополнительная нагрузка на предпринимателей повлияет на потребителей, в особенности - на рост цен.

Представители интернет-торговли считают такую поддержку неприемлемой и ищут альтернативные варианты.

Например, источник издания в Wildberries рассказал, что маркетплейс готов использовать инфраструктуру «Почты России» на взаимовыгодных коммерческих условиях, чтобы у отделений повышались доходы.

На почте также могут выделить помещения под пункты выдачи заказов. По такой схеме собирается работать «Яндекс Маркет».

В некоторых отделениях «Почты России» будет две зоны: первая для получения почты, посылок, оплаты счетов и денежных переводов, а во второй будет находится полноценный ПВЗ маркетплейса.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценил, что при таком сотрудничестве с маркетплейсами почта сможет получать 3-4 млрд рублей в год.

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Комментарии

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  • Логотип marinavlasova
    marinavlasova 1 час назад

    Марина ВладимировнаГлавный бухгалтер

    Хорошее предложение и очень не плохой вариант для почты заработать.

  • Логотип bogdanovv
    bogdanovv 1 час назад

    почта россии настолько гнилая контора, что ей уже ничего не поможет

    • Логотип gerntsv
      gerntsv 49 минут назад

      Валентина Гернц

      Зато для маркетплейсов выход и более дешевые площади

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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