Доходность страхования жизни выросла до 11-12%

Страховщики подняли максимальную ставку по продуктам страхования жизни на 1-2%. Однако спрос на полисы пока что невысокий – 1,7 млн действующих договоров НСЖ.

После повышения ключевой ставки ЦБ на 1-2% выросла доходность по продуктам страхования жизни и в среднем может достигать 11-12% годовых, сообщают «Известия».

Программы страхования жизни (НСЖ и ИСЖ) предлагают защиту и возможность накопить или инвестировать свои сбережения, а также получить налоговые льготы.

Максимальную гарантированную доходность по полисам НСЖ предлагает «СберСтрахование жизни», максимальная ставка достигает 13%.

С 28 августа «Росгосстрах жизнь» предлагает пополняемый страховой продукт сроком на пять лет с доходностью 14,3% годовых (у четом налогового вычета).

«Ю-Лайф» также повысили доходность по программам накопительного страхования с 8 до 9,5%.

В «Совкомбан Страховании жизни» проценты подняли до 10-11,3% в зависимости от полиса.

Кроме того, страховщики намерены еще раз увеличить ставки в сентябре.

По итогам шести месяцев 2023 года число договоров ИСЖ составило 1,2 млн, а НСЖ – 1,7 млн.