ФНС обновила «Реестр субсидиарных ответчиков» и сервис по проверке арбитражного управляющего

Налоговая предлагает бесплатно проверить контрагентов и арбитражных управляющих с помощью своих сервисов.

Налоговая обновила сервис «Реестр субсидиарных ответчиков», теперь в нем содержатся 14 574 актуальные записи о лицах, привлеченных к гражданско-правовой ответственности. Об этом сказано на сайте ФНС.

В реестре можно получить информацию по делам о банкротстве, в которых ФНС участвует как кредитор и представляет интересы государства.

На сайте ФНС разместили еще один сервис «Проверь арбитражного управляющего». В нем можно получить сведения о нарушениях, которые допустили управляющие в банкротных делах. Сейчас в списках информация о 31 тыс. нарушений.

Сервисы позволяют быстро и бесплатно проверить контрагентов и арбитражных управляющих.

С мая 2023 года реестром субсидиарных ответчиков пользовались больше 310 тыс. раз, арбитражных управляющих проверяли 87 тыс. раз.