Госдума хочет продлить выплаты пособия по уходу за ребенком

Родители смогут получать пособие по уходу за ребенком в течение трех лет. Сейчас выплаты прекращаются после того, как ребенку исполнилось полтора года.

Депутаты Госдумы подготовили законопроект о продлении срока выплаты пособия по уходу за ребенком до трех лет. Документ направили в правительство для подготовки заключения, пишет «RG.RU».

Сейчас в первые полтора года после рождения ребенка родитель получает пособие в размере 40% от среднего заработка. После того, как ребенку исполнится полтора года, семьи ничего не получают.

Замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов хочет пересмотреть это положение, чтобы семьи получали пособие в течение трех лет.

Законопроект в целях усиления социальной защиты единственных родителей (матери или отца), осуществляющих уход за ребенком, а также лиц, осуществляющих уход за ребенком-инвалидом, направлен на увеличение для них периода выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет, — сказано в пояснительной записке.

Сейчас размер максимального пособия по уходу за ребенком составляет 33 281 рубль 80 копеек.

Тем, кто ухаживает за детьми-инвалидами пособие будут предоставлять в течение всего декретного отпуска.

Средства предлагается выделять из Фонда пенсионного и социального страхования.

Хорошо, когда ребенок как можно дольше находится с родителями. Обращаю внимание, что в ближайшее время будут подписан законопроект, предусматривающий возможность полноценно трудиться родителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком. В том числе и дистанционно. Сейчас они могут совмещать декрет и работу на условиях частичной занятости, — сказал Ярослав Нилов.

Если законопроект утвердят, то он начнет действовать с 1 января 2024 года.