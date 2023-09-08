Самые высокооплачиваемые вакансии в сентябре. Кому, за что и сколько

Топ-5 высокооплачиваемых вакансий сентября:
Врач стоматолог-ортопед — 350 000-750 000 ₽.
Электрогазосварщик — 279 000-561 000 ₽.
Менеджер по продажам недвижимости — 200 000-500 000 ₽.
Стоматолог-хирург — 100 000-400 000 ₽.
Крановщик — 214 000-321 000 ₽.
А вот вакансии для бухгалтеров на Клерк.Работа, тут тоже есть из чего выбрать! Наш Топ-5:
Главный бухгалтер— от 130 000 ₽ до 160 000 ₽.
Главный бухгалтер— до 150 000 ₽.
Бухгалтер по расчёту заработной платы— 100 000 ₽.
Бизнес-ассистент—от 80 000 ₽ до 120 000 ₽.
IT-бухгалтер в сервис развития карьеры Эйч— от 90 000 ₽.
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