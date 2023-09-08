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Зарплата

Самые высокооплачиваемые вакансии в сентябре. Кому, за что и сколько

В сентябре 2023 года количество вакансий на рынке труда увеличилось в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Рассказываем, в каких отраслях экономики сегодня платят больше всего. Может еще не поздно переучиться?
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Топ-5 высокооплачиваемых вакансий сентября:

  1. Врач стоматолог-ортопед — 350 000-750 000 ₽.

  2. Электрогазосварщик — 279 000-561 000 ₽.

  3. Менеджер по продажам недвижимости — 200 000-500 000 ₽.

  4. Стоматолог-хирург — 100 000-400 000 ₽.

  5. Крановщик — 214 000-321 000 ₽.

А вот вакансии для бухгалтеров на Клерк.Работа, тут тоже есть из чего выбрать! Наш Топ-5:

Главный бухгалтер— от 130 000 ₽ до 160 000 ₽.

Главный бухгалтер— до 150 000 ₽.

Бухгалтер по расчёту заработной платы— 100 000 ₽.

Бизнес-ассистентот 80 000 ₽ до 120 000 ₽.

IT-бухгалтер в сервис развития карьеры Эйч— от 90 000 ₽.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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