Бизнес-омбудсмен: в лимиты по УСН сейчас может уложиться только микробизнес

Предприниматели стали чаще жаловаться на ФНС, которая обвиняет компании в «дроблении бизнеса» и в превышении лимита по УСН.

Бизнес-омбудсмен Калининградской области Светлана Нижегородова рассказала о проблемах регионального бизнеса с лимитами по упрощенной системе налогообложения. Об этом пишет портал rugrad.

Отмечается, лимиты упрощенной системы сейчас доступны только для малого бизнеса, для микробизнеса. Для малого бизнеса с планкой 800 млн руб. «упрощенка» уже не доступна, — сказала Светлана Нижегородова.

В 2023 году компании стали чаще жаловаться на претензии ФНС, которые связаны с превышением лимитов «упрощенки». В деятельности организаций находят признаки «дробления бизнеса».

Для решения этой проблемы бизнес-омбудсмен предлагает на федеральном начать реформировать «упрощенку». А именно: для компаний, которые добровольно решили перейти на новый режим налогообложения, нужно установить переходный период.

О поправках в НК по УСН, которые уже вступили в силу и заработают в ближайшем будущем, рассказали здесь.

В это время ФНС не должна делать налоговые доначисления по признаку дробления за прошлые периоды.

Кроме того, предлагается установить лимит для «групп связанных лиц» от 800 млн рублей.

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