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Инвестиции

Доходность по цифровым облигациям МТС составил 11% годовых

Купить бумаги можно на платформе Финуслуги без открытия брокерского счета. При продаже цифровых облигаций инвестор получит доход 11% годовых за все дни владения.
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11 сентября 2023 года МТС начнет выпуск первых цифровых облигаций для физических лиц на платформе Финуслуги. Об этом сказано на сайте компании.

Ставка купона в размере 11% годовых позволяет получить эффективную доходность порядка 11,5% (до вычета НДФЛ) при реинвестировании купонного дохода, выплачиваемого ежеквартально, — говорится в сообщении.

Владельцы облигаций смогут продать принадлежащие им облигации без потери доходности в любой день до даты погашения. При продаже инвестор получит доход за все дни владения в размере 11% годовых (за вычетом НДФЛ).

Для покупки ценных бумаг не нужен брокерский счет, инвестировать можно в мобильном приложении Финуслуги. Для регистрации в нем нужно пройти авторизацию на Госуслугах.

Номинальная стоимость облигации – 1 тыс. рублей. Купонный период составит 91 день.

Компания планирует выпустить ценные цифровые облигации объемом в 3 млрд рублей.

Недавно мы писали, что МТС начнет выпускать облигации для физлиц.

Комментарии

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