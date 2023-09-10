Если брокер удержал лишний НДФЛ, то возвращать налог должен этот брокер, а не ИФНС

Доходы от операций с ценными бумагами определяют с учетом расходов. При этом брокер является налоговым агентом по НДФЛ.

Если что-то пошло не так, для урегулирования вопроса о возврате суммы налога, ранее удержанного налоговым агентом, физлицо вправе обратиться к налоговому агенту.

Об этом сообщает ФНС в письме от 05.09.2023 № БС-3-11/11501@.

Возврат излишне удержанной налоговым агентом с налогоплательщика суммы налога производится налоговой инспекцией только в случае отсутствия налогового агента.

Кроме того, что касается 2023 года, то налоговые агенты еще не сдали справки (бывшие 2-НДФЛ), поэтому сейчас налоговики не могут сказать, правильно был исчислен НДФЛ у конкретного физлица, или нет.