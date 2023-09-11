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Экономика России

15 сентября Центробанк примет решение по ключевой ставке

Ключевую ставку могут поднять на 0,5-1,5%. Также для стабилизации курса рубля ЦБ начнет продавать больше валюты — 21,4 млрд рублей в день.
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Основным событием недели станет решение Центробанка по ключевой ставке, пишут «Известия».

Финансист и экономист Константин Церазов считает, что Банк России может поднять ключевую ставку на 0,5-1,5%.

14 сентября 2023 года Центробанк нарастит операции по продаже валюты, вместо 2,3 млрд рублей в день будут продавать 21,4 млрд рублей.

По словам главы отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберта Короева, такой порядок будет действовать до 22 сентября.

На российский ранок будет поступать больше иностранной валюты, что позволит укрепить рубль. Однако может быть оказано давление на экспортные компании, из-за чего их котировки пойдут вниз.

Комментарии

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