Wildberries построит центр обработки данных в Дубне

Маркетплейс Wildberries собирается построить на территории особой экономической зоны «Дубна» центр обработки данных. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерину Зиновьеву.

Инвестиции компании в создание ЦОД могут составить 6,5 млрд рублей.

Компания планирует построить ЦОД мощностью 8 МВт. Это сложный высокотехнологичный инфраструктурный объект, на котором будут применены самые эффективные инженерные решения. Запуск ЦОД в Дубне также позволит создать новые рабочие места для высококвалифицированных специалистов, — сказала Екатерина Зиновьева.

Сейчас в ОЭЗ «Дубна» работают более 160 предприятий, который получают налоговые льготы. Кроме нулевых ставок по налогам на имущество, землю и транспорт, компании применяют сниженную ставку налога на прибыль, нулевую таможенную пошлину и НДС на импортные товары.

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