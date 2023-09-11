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Зарплата

Роструд оштрафовал стройкомпанию за задержку зарплаты в 16,8 млн руб. на 50 тыс руб.

Строительная компания красноярского края задолжала работникам зарплату на 16,8 млн рублей.
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На основании поступившей в инспекцию труда в Красноярском крае информации о наличии долга по зарплате в ООО «Монолитстрой» были проведены надзорные мероприятия специалистами Роструда.

Инспектор установил, что организация задолжала 266 работникам зарплату за мая — июль на сумму 16,8 млн рублей.

В результате проверки Роструд долг по оплате труда погашен. Права работников восстановлены.

За допущенные нарушения трудового законодательства виновные лица привлечены к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП — для компании штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Комментарии

1
  • Логотип Комета
    Комета 14 минут назад

    Интересные суммы штрафов в КоАП. За задержку ЗП на миллионы - 50 тыс. рублей. А разместишь у себя в бложике или на канале немаркированную рекламу  - сколько там? До 100 тыс. для физических лиц что ли (с 1 сентября)? Причем содрать второй штраф куда проще, чем первый (там надо проверку проводить). Увидел - выписал - спустил в банк - профит.

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