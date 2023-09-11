Обновили правила хранения документов

Вышли новые правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда РФ и других архивных документов в госорганах, органах местного самоуправления и организациях.

Опубликован приказ Росархива от 31.07.2023 № 77 опубликован на официальном портале.

Он заработает с 17 сентября 2023 года.

Сейчас правила хранения документов регулируются приказом Минкультуры от 31.03.2015 № 526. Он утратит силу с 17 сентября.

Для госорганов создание архивов – это обязанность, для организаций – право. При этом компании могут заключить возмездный договор с архивной организацией.

Документы, которые образовались в процессе деятельности организации, составляют документарный фонд. Единицей классификации в этом документарном фонде является дело. Для учета дел составляют номенклатуру дел.

В приказе Росархива приведены новые формы бланков для хранения: