Обновили правила хранения документов

Опубликован приказ Росархива от 31.07.2023 № 77 опубликован на официальном портале.
Он заработает с 17 сентября 2023 года.
Сейчас правила хранения документов регулируются приказом Минкультуры от 31.03.2015 № 526. Он утратит силу с 17 сентября.
Для госорганов создание архивов – это обязанность, для организаций – право. При этом компании могут заключить возмездный договор с архивной организацией.
Документы, которые образовались в процессе деятельности организации, составляют документарный фонд. Единицей классификации в этом документарном фонде является дело. Для учета дел составляют номенклатуру дел.
В приказе Росархива приведены новые формы бланков для хранения:
номенклатура дел организации;
номенклатура дел структурного подразделения организации
акт о выделении к уничтожению (архивных) документов, не подлежащих хранению;
опись электронных документов;
опись дел по личному составу;
акт о технических ошибках в учетных документах;
книга учета поступления и выбытия дел, документов;
акт приема-передачи архивных документов в организацию, осуществляющую деятельность по хранению документов;
акт конвертации электронных архивных документов.
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