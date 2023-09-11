В России могут ввести безвизовый режим с Кувейтом, Саудовской Аравией, Малайзией и рядом других стран

Министерство экономического развития работает над переходом к «безвизу» со странами Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Россия предложила полностью отменить туристические визы для жителей Кувейта, Омана, Бахрейна, Саудовской Аравии и Малайзии. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова.

Мы развиваем тему перехода к «безвизу». Из стран, с которыми мы работаем, это страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии… Там, где прирост туристов класса премиум в том числе возможен. Поэтому это нас интересует, — сказал Решетников.

Недавно мы писали, что около 30 тыс. иностранцев посетили страну по электронной визе. Половина туристов приехали из Китая.