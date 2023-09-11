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УСН

6,8 тысяч предпринимателей из Омской области сэкономили более 5 млрд рублей на УСН

Местный закон в Омской области позволяет бизнесменам, которые занимаются определенными видами деятельности, снижать нагрузку и экономить на налогах.
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Сотрудники УФНС по Омской области подсчитали, что по итогам 2022 года 6,5 тыс. предпринимателей применяли УСН и благодаря пониженным ставкам сэкономили на налогах больше 5 млрд рублей. Об этом пишет портал kvnews.ru.

Впервые таким правом в 2022 году воспользовались 78 производителей пищевых продуктов и 41 деятель в области искусства и развлечений на общую сумму 63 млн рублей, — сказали в УФНС.

Чтобы применять пониженную ставку в налоговом периоде должно быть не менее 70% доходов от ведения одного из видов деятельности, который определен областным законом.

В случае, если объектом налогообложения являются доходы, то бизнесмены будут платить 1% налогов. Если же предприниматель работает по схеме «доходы минус расходы», то ставка будет 5%.

В 2022 году в Омской области 273 предпринимателя получили «налоговые каникулы» и сэкономили 106 млн рублей.

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