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Больничные

🔥 СФР обяжут передавать работодателям сведения о зарплате для начисления больничных

Меняют правила получения СФР сведений для назначения пособия по больничным, по уходу за ребенком, на рождение ребенка.
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Проект опубликован на федеральном портале.

Сейчас эти правила утверждены постановлением Правительства от 23.11.2021 № 2010.

Смотрите в нашей таблице, как меняется пункт о назначении пособия без справки 182н.

Как сейчас

Как будет

В случае отсутствия у застрахованного лица на день наступления страхового случая справки о сумме заработка, необходимой для назначения пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, соответствующее пособие назначается СФР на основании представленных страхователем, а в случае, указанном в пункте 8 настоящих Правил, застрахованным лицом сведений и документов, необходимых для назначения и выплаты пособий, сведений, имеющихся в распоряжении страховщика, а также сведений и документов, запрашиваемых страховщиком.

Для исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком СФР использует сведения о заработной плате застрахованного лица и об иных выплатах и вознаграждениях в его пользу из состава сведений индивидуального (персонифицированного) учета в системах обязательного пенсионного и обязательного социального страхования.

В целях перерасчета ранее назначенного пособия застрахованное лицо представляет страхователю заявление о таком перерасчете по форме, утверждаемой страховщиком, и справку о сумме заработка, сведения из которых передаются страхователем страховщику в срок не позднее 5 рабочих дней со дня их получения.

В случае если на день назначения соответствующего пособия в составе сведений индивидуального (персонифицированного) учета отсутствуют сведения о заработной плате застрахованного лица и об иных выплатах и вознаграждениях в его пользу за расчетный период либо такие сведения учтены не в полном объеме, после поступления необходимых сведений о зарплате из ФНС, в том числе уточненных сведений, и отражения их в персучете для уточнения размера пособия используются вновь поступившие сведения. Информация об этом направляется в личный кабинет застрахованного лица на едином портале. Одновременно вновь поступившие сведения о зарплате застрахованного лица и об иных выплатах и вознаграждениях в его пользу направляются страховщиком страхователю.

В случае, указанном в пункте 8 настоящих Правил, застрахованное лицо представляет заявление о перерасчете и справку о сумме заработка страховщику по месту регистрации страхователя либо в электронной форме с использованием единого портала.

То есть, СФР будет брать данные о зарплате из РСВ (что он уже сейчас и делает). Спрашивать эти данные у работодателей не будут.

Если каких-то данных пока нет, или потом сдана уточненка. То СФР сам пересчитает больничные и пришлет обновленные данные работодателю. При этом заявление на пересчет от сотрудника не нужно.

Ранее мы рассказывали, что СФР передает неполные данные о зарплате и люди теряют в больничных. Теперь механизм пересчета будет закреплен в нормативке.

Работодатель теперь не обязан предоставлять в СФР сведения о зарплате заболевшего сотрудника.

Но по-прежнему в течение 3 рабочих дней надо будет предоставлять сведения о начале и окончании отпуска по беременности и родам, о замене лет, об отпуске без содержания, о районном коэффициенте и т. д.

Что будет, если работодатель проигнорировал запрос и за 3 дня ответ в СФР не поступил:

  • на следующий день СФР пришлет электронное уведомление о необходимости представить документы;

  • через 3 рабочих дня СФР направит почтой письмо о необходимости представить документы.

В правилах четко пропишут, что для расчета работодателем 3-ех дней больничного СФР направит нужные сведения о зарплате.

Другие изменения в оплате больничных листов, которые уже произошли в этом году, мы разбирали здесь.

Комментарии

4
  • Логотип Лидия Новожилова
    Лидия Новожилова 33 минуты назад

    Да конечно, справку отменили, надо делать запрос в СФР, пока ответят. А на обработку больничного дается три дня. А данные от них по зарплате - "это в идеале", как они сказали по телефону.

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 32 минуты назад

    Главный бухгалтер

    обяжите лучше им самим считать свои больничные листы!!!

  • Логотип бух2007
    бух2007
    29 минут назад

    не прошло и года

    А одновременно с отменой 182н нельзя было правила поменять? Очнулись через 9 месяцев.

  • Логотип n@tti
    n@tti 23 минуты назад

    nattiБухгалтер

    скорее всего СФР нужно законное обоснование для траты денег на нужды ИТ. чтоб "программа" автомотически подтягивала в ЭЛН все данные по доходам, а не только те, что и так нам известны, без специально оюбученнх людей не обойтись.

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Логотип nlukina
nlukina
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