🔥 СФР обяжут передавать работодателям сведения о зарплате для начисления больничных

Меняют правила получения СФР сведений для назначения пособия по больничным, по уходу за ребенком, на рождение ребенка.

Проект опубликован на федеральном портале.

Сейчас эти правила утверждены постановлением Правительства от 23.11.2021 № 2010.

Смотрите в нашей таблице, как меняется пункт о назначении пособия без справки 182н.

Как сейчас Как будет В случае отсутствия у застрахованного лица на день наступления страхового случая справки о сумме заработка, необходимой для назначения пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, соответствующее пособие назначается СФР на основании представленных страхователем, а в случае, указанном в пункте 8 настоящих Правил, застрахованным лицом сведений и документов, необходимых для назначения и выплаты пособий, сведений, имеющихся в распоряжении страховщика, а также сведений и документов, запрашиваемых страховщиком. Для исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком СФР использует сведения о заработной плате застрахованного лица и об иных выплатах и вознаграждениях в его пользу из состава сведений индивидуального (персонифицированного) учета в системах обязательного пенсионного и обязательного социального страхования. В целях перерасчета ранее назначенного пособия застрахованное лицо представляет страхователю заявление о таком перерасчете по форме, утверждаемой страховщиком, и справку о сумме заработка, сведения из которых передаются страхователем страховщику в срок не позднее 5 рабочих дней со дня их получения. В случае если на день назначения соответствующего пособия в составе сведений индивидуального (персонифицированного) учета отсутствуют сведения о заработной плате застрахованного лица и об иных выплатах и вознаграждениях в его пользу за расчетный период либо такие сведения учтены не в полном объеме, после поступления необходимых сведений о зарплате из ФНС, в том числе уточненных сведений, и отражения их в персучете для уточнения размера пособия используются вновь поступившие сведения. Информация об этом направляется в личный кабинет застрахованного лица на едином портале. Одновременно вновь поступившие сведения о зарплате застрахованного лица и об иных выплатах и вознаграждениях в его пользу направляются страховщиком страхователю. В случае, указанном в пункте 8 настоящих Правил, застрахованное лицо представляет заявление о перерасчете и справку о сумме заработка страховщику по месту регистрации страхователя либо в электронной форме с использованием единого портала. –

То есть, СФР будет брать данные о зарплате из РСВ (что он уже сейчас и делает). Спрашивать эти данные у работодателей не будут.

Если каких-то данных пока нет, или потом сдана уточненка. То СФР сам пересчитает больничные и пришлет обновленные данные работодателю. При этом заявление на пересчет от сотрудника не нужно.

Ранее мы рассказывали, что СФР передает неполные данные о зарплате и люди теряют в больничных. Теперь механизм пересчета будет закреплен в нормативке.

Работодатель теперь не обязан предоставлять в СФР сведения о зарплате заболевшего сотрудника.

Но по-прежнему в течение 3 рабочих дней надо будет предоставлять сведения о начале и окончании отпуска по беременности и родам, о замене лет, об отпуске без содержания, о районном коэффициенте и т. д.

Что будет, если работодатель проигнорировал запрос и за 3 дня ответ в СФР не поступил:

на следующий день СФР пришлет электронное уведомление о необходимости представить документы;

через 3 рабочих дня СФР направит почтой письмо о необходимости представить документы.

В правилах четко пропишут, что для расчета работодателем 3-ех дней больничного СФР направит нужные сведения о зарплате.

Другие изменения в оплате больничных листов, которые уже произошли в этом году, мы разбирали здесь.