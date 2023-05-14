😟 СФР передает бухгалтерам данные о зарплате сотрудников за 2022 год без учета 4 квартала

С 2023 года отменили справки 182н для оплаты больничных. Во многих случаях единственный источник информации о заработке нового сотрудника – данные СФР. Но они неверные.

На это жалуются наши подписчики в Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Заработок, который отражен в запросе за 2022 год, меньше ровно на сумму начислений за 4 квартал, заметили коллеги.

Обсуждение этой темы также идет в нашем форуме.

Бухгалтеры делают запрос в СФР о зарплате и им приходят данные за полный 2021 и 9 месяцев 2022 года.

Операторы ТКС предупреждают бухгалтеров, что СФР временно не предоставляет данные за 4 квартал 2022 года.

Коллеги в недоумении – ведь РСВ за 2022 год давно сдан и данные за 4 квартал есть у ФНС. Налоговики должны были передать их в СФР. А СФР – работодателям. Но на практике это не работает.