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Больничные

😟 СФР передает бухгалтерам данные о зарплате сотрудников за 2022 год без учета 4 квартала

С 2023 года отменили справки 182н для оплаты больничных. Во многих случаях единственный источник информации о заработке нового сотрудника – данные СФР. Но они неверные.
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На это жалуются наши подписчики в Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Заработок, который отражен в запросе за 2022 год, меньше ровно на сумму начислений за 4 квартал, заметили коллеги.

Обсуждение этой темы также идет в нашем форуме.

Бухгалтеры делают запрос в СФР о зарплате и им приходят данные за полный 2021 и 9 месяцев 2022 года.

Операторы ТКС предупреждают бухгалтеров, что СФР временно не предоставляет данные за 4 квартал 2022 года.

Коллеги в недоумении – ведь РСВ за 2022 год давно сдан и данные за 4 квартал есть у ФНС. Налоговики должны были передать их в СФР. А СФР – работодателям. Но на практике это не работает.

Комментарии

2
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 55 минут назад

    Главный бухгалтер

    что СФР временно не предоставляет данные за 4 квартал 2022 года.

    им понравилась отговорка из ФНС ?

    временно! полгода прошло - всё временно....

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 54 минуты назад

    Главный бухгалтер

    Но на практике это не работает.

    на практике теперь вообще ничего не работает

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