Когда в налоговую нужно передавать сведения о родстве при договоре дарения

Если налогоплательщик получил в подарок недвижимость, автомобиль или ценные бумаги, а у ФНС нет информации о родстве, то нужно эти сведения передать в налоговую. Это позволит не включать подарки в декларацию о доходах и избежать проверок.

Согласно ст. 217 НК, в декларации о доходах можно не указывать подарки в денежной и натуральной форме, которые были получены от физических лиц.

Однако ФНС напоминает, что у этого правила есть исключения. Например, если вам подарили недвижимое имущество, транспортное средство, акции, ЦФА, цифровые права, доли и паи.

Льготное налогообложение в таких случаях будет действовать, если даритель – член семьи или близкий родственник.

По ст. 14 СК, близкие родственники — это дети, родители, бабушки, дедушки, внуки, а также полнородные и неполнородные братья и сестры.

Если налоговая не в курсе о факте родства между дарителем и налогоплательщиком, то нужно передать сведения самостоятельно.

Это позволит обосновать, почему доход от подарка не был включен в декларацию, а также избежать проверок.