Когда в налоговую нужно передавать сведения о родстве при договоре дарения

Согласно ст. 217 НК, в декларации о доходах можно не указывать подарки в денежной и натуральной форме, которые были получены от физических лиц.
Однако ФНС напоминает, что у этого правила есть исключения. Например, если вам подарили недвижимое имущество, транспортное средство, акции, ЦФА, цифровые права, доли и паи.
Льготное налогообложение в таких случаях будет действовать, если даритель – член семьи или близкий родственник.
По ст. 14 СК, близкие родственники — это дети, родители, бабушки, дедушки, внуки, а также полнородные и неполнородные братья и сестры.
Если налоговая не в курсе о факте родства между дарителем и налогоплательщиком, то нужно передать сведения самостоятельно.
Это позволит обосновать, почему доход от подарка не был включен в декларацию, а также избежать проверок.
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