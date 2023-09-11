При разных ставках налога на прибыль надо вести раздельный учет убытков

Убыток можно перенести на будущие периоды, но только в разрезе ставок налога на прибыль.

Разъяснение дает Минфин в письме от 11.07.2023 № 03-03-06/1/64666.

Убытки прошлого периода уменьшают базу по налогу на прибыль текущего периода (но не более чем на 50%).

При этом база по прибыли, облагаемой по ставке, отличной от 20%, определяется отдельно. Нужен раздельный учет.

А раз по какой-то деятельности предусмотрен раздельный учет доходов (расходов), то можно уменьшить такую налоговую базу только на убыток, полученный в рамках этой деятельности.

Прибыль по налоговому, бухгалтерскому и управленческому учету – это разные цифры.

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