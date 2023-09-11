🔥Найдите лучшую работу в вакансиях дня от «Клерка»!

Не лезь в бутылку! Сегодня в России отмечают Всероссийский день трезвости и День граненого стакана

Россияне 11 сентября отмечают Всероссийский день трезвости. Отмечается с 1911 года, в 1913 году этот день стал официальным праздником, который привлекает внимание к проблеме алкогольной зависимости. Почему возник такой праздник и сколько человек умирает из-за алкоголя? Сейчас разберемся. А еще расскажем про граненый стакан.