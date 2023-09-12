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Маркетплейсы

У продавцов на маркетплейсах начали воровать аккаунты

Жертвами мошенников все чаще становятся селлеры. Специально для продавцов маркетплейсов составили инструкцию, что делать, если ваш аккаунт взломали.
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Схема мошенников с технической стороны выглядит так: мошенники создают фишинговый телеграм-канал техподдержки с названием, очень похожим на настоящее, через этот канал жертву обрабатывают, вытягивают все данные вплоть до ПИН-кодов и цифр из СМС, а затем меняют привязанные к ID номер телефона и почту, перехватывая контроль над личным кабинетом.

Вот алгоритм действий если ваш аккаунт взломали:

  1. Сообщите о взломе маркетплейсу. Если не можете зайти в кабинет, пишите на электронную почту.

  2. Срочно подаете заявление в полицию. Можно онлайн.

  3. По результатам обращения в полицию составьте претензию в адрес маркетплейса о снятии штрафов и иных санкций, появившихся в результате действий злоумышленников.

  4. По факту неудовлетворения претензии маркетплейсом, направляем иск в суд.

Очень важно первое и второе действие совершить сразу же не откладывая, как только поняли что были взломаны. Если все сделаете правильно — проблема может решиться уже на 3 этапе.

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Комментарии

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