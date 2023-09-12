Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

РСВ

🎓 Вебинар: РСВ и 6-НДФЛ за 9 мес. Срочные изменения в НДФЛ и взносах 2023 – 2024: вебинар от ведущего лектора России Елены Воробьевой. 9 октября в 11:00 мск!

Масштабные изменения в налоговой системе продолжаются. Разберитесь в последних поправках, чтобы правильно сдать отчетность за 9 месяцев и подготовиться к 2024 году.
12

При подготовке отчетности по НДФЛ и страховым взносам надо проверить контрольные соотношения показателей отчетов, а также учесть все последние изменения, произошедшие в законодательстве. Также уже не за горами 2024 год и надо к нему подготовиться.

Успейте приобрести вебинар со скидкой 42%, всего за 3 999 рублей!

Купить вебинар

Спикер — Елена Воробьева, канд.экон. наук, ведущий спикер России по теме расчетов с работниками, член Палаты налоговых консультантов, автор книги «Заработная плата», издаваемой ежегодно с 1998, а также других книг и публикаций в профессиональных изданиях.

На вебинаре разберем:

1) Страховые взносы – последние изменения:

  • «разделение» единого тарифа при исчислении страховых взносов на выплаты в пользу некоторых категорий иностранных работников;

  • ожидаемые дополнения в форме РСВ;

  • расширение объекта обложения и уточнение размеров освобожденных от обложения выплат с 2024 года.

2) НДФЛ – обзор изменений, вступающих в силу с 2024 года:

  • уточнение источника доходов дистанционных работников;

  • льготные налоговые ставки для дистанционных работников – нерезидентов;

  • расширение налоговых вычетов и др.

3) Комплексный подход к налогообложению компенсаций.

4) Отчетность за 9 месяцев: на что обратить внимание.

5) Контрольные соотношения показателей отчетов.

6) Разные правила отражения сумм доходов (выплат) в 6-НДФЛ и в РСВ, а также Персонифицированных сведениях.

Ждем Вас на вебинаре 9 октября в 11:00 мск!

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
    DocDeti_DocMed_DocDent
    Медицина

    Лунатизм, ночные кошмары и другие парасомнии. Что тревожит бухгалтера?

    Парачего?... Парасомнии — нежелательные поведенческие эпизоды при засыпании, во сне или при пробуждении. К ним относятся ночные кошмары и страхи, сомнабулизм и другие. Подробнее о них рассказывает невролог DocMed Елена Кислова.

    Лунатизм, ночные кошмары и другие парасомнии. Что тревожит бухгалтера?
    1
    Логотип mizeri
    mizeri
    Бухгалтеры

    На Клерк.Конференции спикеры и участники прервались на кофе-брейк. Присоединяйтесь к нам в онлайн-трансляции!

    Пока наши офлайн-участники обсуждают первые выступления, фотографируются с Артемием (и Борисом!), давайте и мы сделаем небольшой перерыв. Присоединяйтесь к онлайн-трансляции, а главный редактор «Клерка» (это я) будет вести для вас репортаж с мероприятия здесь, в блоге Трибуны.

    На Клерк.Конференции спикеры и участники прервались на кофе-брейк. Присоединяйтесь к нам в онлайн-трансляции!
    2
    96
    Логотип RationalAnswer
    RationalAnswer
    Обзоры для бухгалтера

    «Черное зеркало» по-русски, а также возможность продажи фондов FinEx

    Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: Райффайзен придумал себе новое имя на случай «ухода из семьи», белорусские паспорта запретили выдавать за рубежом, Илон Маск уже готов превращать X/Twitter в крипто-кошелек, а основателя турецкой скам-криптобиржи посадили в тюрьму на 11 000 лет.

    3
    Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
    Первая Экспертная Бухгалтерия
    УСН

    Как уменьшить налоговую базу на УСН «Доходы минус расходы» до 1%

    Как правило, УСН «Доходы минус расходы» выбирают, когда расходы превышают 60% от доходов. Тогда платить налог с разницы намного выгоднее. Но важно также учитывать, все ли расходы вы вправе учесть. Рассказали, как подтвердить расходы и когда можно заплатить минимальный налог в 1%.

    Как уменьшить налоговую базу на УСН «Доходы минус расходы» до 1%
    28
    Логотип Консоль.Про
    Консоль.Про
    Самозанятые

    Как заключить договор с самозанятым курьером

    Сотрудничество с самозанятыми курьерами имеет свои нюансы при заключении договора. Разберем, что нужно учесть при заключении соглашения с курьером, применяющим НПД, какие пункты должен включать в себя договор и на что следует обратить особое внимание.

    Как заключить договор с самозанятым курьером
    510
    Логотип Клерк
    Клерк
    Управленческий учет

    Как бухгалтеру считать и анализировать рентабельность собственного капитала

    Понять, насколько успешно компания получает отдачу от вложенного капитала, можно с помощью расчёта рентабельности собственного капитала (ROE). Для более качественного анализа надо понять, за счёт чего растёт показатель ROE. В этом поможет формула Дюпон.

    Как бухгалтеру считать и анализировать рентабельность собственного капитала
    1
    593
    Логотип МойСклад
    МойСклад
    Маркетплейсы

    Фулфилмент для маркетплейсов: что это такое и кому подходит

    Продажи товаров на маркетплейсах пользуются большой популярностью среди продавцов, так как им самим не нужно открывать интернет-магазин и привлекать аудиторию. Но часто продавцы медлят с выходом на площадки, потому что у маркетплейсов много требований к упаковке и отгрузке. Фулфилмент облегчает работу продавцов на маркетплейсе — рассказываем как.

    Фулфилмент для маркетплейсов: что это такое и кому подходит
    540
    Логотип msneg
    msneg
    Бухгалтеры

    Пост ностальгии по старому «Клерку», за который меня отругают коллеги

    Как все у нас раньше было лампово: старый неудобный, но родной форум. Никаких курсов и вебинаров, сплошные статьи про учет основных средств. А сегодня еще один форпост старины пал: у «Клерка» первое офлайн мероприятие, огромная конференция в отеле Mariott в центре Краснодара. Вот фотка прямо оттуда: народ уже собирается, начинаем в 10 утра.

    Пост ностальгии по старому «Клерку», за который меня отругают коллеги
    7
    112
    Читать еще
    Мнения