🎓 Вебинар: РСВ и 6-НДФЛ за 9 мес. Срочные изменения в НДФЛ и взносах 2023 – 2024: вебинар от ведущего лектора России Елены Воробьевой. 9 октября в 11:00 мск!

При подготовке отчетности по НДФЛ и страховым взносам надо проверить контрольные соотношения показателей отчетов, а также учесть все последние изменения, произошедшие в законодательстве. Также уже не за горами 2024 год и надо к нему подготовиться.
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Спикер — Елена Воробьева, канд.экон. наук, ведущий спикер России по теме расчетов с работниками, член Палаты налоговых консультантов, автор книги «Заработная плата», издаваемой ежегодно с 1998, а также других книг и публикаций в профессиональных изданиях.
На вебинаре разберем:
1) Страховые взносы – последние изменения:
«разделение» единого тарифа при исчислении страховых взносов на выплаты в пользу некоторых категорий иностранных работников;
ожидаемые дополнения в форме РСВ;
расширение объекта обложения и уточнение размеров освобожденных от обложения выплат с 2024 года.
2) НДФЛ – обзор изменений, вступающих в силу с 2024 года:
уточнение источника доходов дистанционных работников;
льготные налоговые ставки для дистанционных работников – нерезидентов;
расширение налоговых вычетов и др.
3) Комплексный подход к налогообложению компенсаций.
4) Отчетность за 9 месяцев: на что обратить внимание.
5) Контрольные соотношения показателей отчетов.
6) Разные правила отражения сумм доходов (выплат) в 6-НДФЛ и в РСВ, а также Персонифицированных сведениях.
Ждем Вас на вебинаре 9 октября в 11:00 мск!
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