За прием на работу без военного билета будут штрафовать на 100 тыс. рублей

За прием сотрудников без военного билета работодателей хотят штрафовать на 100 тыс. рублей

В Госдуму внесен законопроект, устанавливающий штрафы за заключение трудового договора с военнообязанным или призывником, не представившим документы воинского учета:

для должностных лиц — от 10 000 до 20 000 рублей;

для ИП — от 5 000 до 10 000 рублей;

для юрлиц — от 50 000 до 100 000 рублей.

Сейчас подобного штрафа нет. Сейчас руководители и другие лица, которые несут ответственность за воинский учет в организации, должны оповещать работников, если тем пришла повестка. Сделать это нужно не позднее чем за три календарных дня до определенного повесткой срока. Если этого не сделать, то будет штраф по ст. 21.2 КоАП. С 1 октября он составит: