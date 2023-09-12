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Работодатели готовы увольнять сотрудников, которые откажутся возвращаться с удаленки в 2024 году

Более 90% компаний хотят вернуть сотрудников в офис. И почти 30% работодателей сообщили, что готовы уволить сотрудников, которые откажутся возвращаться с удаленки.
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Около 90% компаний намерены вернуть сотрудников в офисы к концу 2024 года. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на исследование Resume Builder, в ходе которого опросили 1 тыс. руководителей. Почти 30% готовы уволить сотрудников, которые откажутся возвращаться с «удаленки». Всего 2% топ-менеджеров заявили, что их компании никогда не планируют требовать от сотрудников присутствия в офисе.

Эксперты отмечают, что руководители хотят видеть, что люди действительно работают. Это возможно, когда руководители их видят в коридорах офиса.

Напомним, что вернуть работника с удаленки в офис можно только с его согласия. Об этом сообщил Минтруд в письме от 01.06.2023 № 14-6/ООГ-3853.

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Комментарии

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