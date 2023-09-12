ФНС хочет снизить пороговые значения для подключения к налоговому мониторингу

Сейчас в мониторинге участвует 445 компаний, еще 120 организаций собираются перейти на него в 2024 году.

ФНС подготовила проект поправок по снижению суммовых пороговых значений для подключения к налоговому мониторингу. Об этом сказано на сайте ведомства.

Сейчас при переходе на налоговый мониторинг компании нужно соответствовать обязательным критериям. Выручка и активы должны быть больше 1 млрд рублей, а сумма исчисленных налогов — свыше 100 млн рублей.

Эти требования не применяются к участникам промышленных кластеров и к организациям, которые заключили соглашения о защите и поощрении капиталовложений.

Мы стараемся ежегодно расширять перечень потенциальных участников. Уже подготовлен проект поправок в Налоговый кодекс, который предусматривает дальнейшее снижение критериев… Планируется отменить обязательное соответствие суммовым критериям для государственных и муниципальных учреждений, — сказала начальник Управления налогового мониторинга ФНС Марина Крашенинникова.

В 2023 году на налоговом мониторинге состоят 445 компаний. Также предприятия подали 120 заявок на вступление в мониторинг в 2024 году.

Участники, которые захотят перейти на налоговый мониторинг с 2025 года, будут должны соответствовать сниженным суммовым критериям: выручка и активы — не менее 800 млн, сумма уплаченных налогов — не менее 80 млн.

С 2022 года ФНС тестирует интеграционную платформу АИС «Налог-3». Компании, чьи заявки на мониторинг были одобрены, могут подключаться на промышленный контур.

Система АИС «Налог-3» станет основной в рамках налогового мониторинга. Все сообщения, которые плательщик регистрирует на платформе, будут моментально обработаны налоговой.