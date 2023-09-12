Какие вопросы зададут налоговики про самозанятых контрагентов

Сотрудничество с самозанятыми – один из способов законной оптимизации налогообложения. Но у ваших самозанятых исполнителей не должно быть трудовых обязанностей, четкого нормированного рабочего дня, выплаты вознаграждения два раза в месяц.

Спикер «Клерк.Конференции» Светлана Беляева рассказала, что заинтересует налоговиков в сделках с самозанятыми.

В частности, налоговики могут спросить, как идет поиск самозанятых. Плохо, если их ищут через вакансии на «работных» сайтах.

Еще один популярный вопрос – как формируется цена за выполненные работы? Безопасным будет рамочный договор с техзаданием, в котором будет прописана ценой за единицу, а не за обобщенную услугу в целом.

Также налоговиков заинтересует периодичность выплат в пользу самозанятых. Платить надо не 2 раза в месяц в определенные даты, а по завершении работ.

Заинтересуют налоговиков и документы. Должен быть акт, где четко прописаны услуги. Если перечня нет в акте, должен быть отчет.

Прямо сейчас вы можете начать смотреть Клерк.Конференцию в режиме онлайн всего за 1000 рублей. Конференция будет идти до самого вечера 12 сентября. Присоединяйтесь! Все участники получат запись конференции!

Подключиться