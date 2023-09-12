Самозанятые из Московской области могут бесплатно получить электронную подпись

Электронную подпись можно получить бесплатно в удостоверяющем центре «Мой бизнес».

Для самозанятых Московской области появилась новая услуга, которая позволяет получить электронную подпись бесплатно. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на региональное министерство инвестиций, промышленности и науки.

Самозанятым Московской области доступна новая услуга: центр «Мой бизнес» Подмосковья оказывает услуги по выдаче электронной цифровой подписи. Поддержка бизнесу оказывается в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», — сказали в ведомстве.

Электронная подпись нужна для получения ряда услуг центра «Мой бизнес», государственных услуг, а также для сдачи электронной отчетности и при ведении ЭДО.

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