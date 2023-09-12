📅 ФНС пока не определилась с датой освобождения ИП-военных пенсионеров от взносов на ОПС

ИП-военные пенсионеры исключены из состава страхователей по обязательному пенсионному страхованию. Закон об этом вступил в силу 24.06.2023.

Такие ИП должны платить только взносы на ОМС. Тариф взносов недавно утвердили – 19,8922% от совокупного фиксированного размера страховых взносов. Эта норма заработала задним числом – с 01.01.2023.

С какой же даты ИП-бывшие военные не должны платить взносы на ОПС? ФНС в письме от 08.08.2023 № БС-4-11/10182@ сообщает, что запрос по этому поводу направлен в Минфин.

То есть, пока никто не знает, когда освобождение начало действовать.

Между тем на сайте ФНС заработал калькулятор расчета фиксированных взносов, который дает возможность рассчитать взносы для военных пенсионеров с начала 2023 года.

Напомним, причиной освобождения ИП-военных пенсионеров от взносов на ОПС стало решение Конституционного суда.

Ранее аналогичное решение было по адвокатам-военным пенсионерам. Тогда ФНС заявила, что освобождения от взносов на ОПС задним числом не будет (письмо от 29.12.2020 № БС-3-11/8827@). Льгота началась только после вступления в силу закона.

Если следовать этой логике, то для ИП льгота будет с 24.06.2023. Но подождем, что скажет Минфин. Когда выйдут разъяснения, мы о них обязательно расскажем.