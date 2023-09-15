Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу PR-служба

Расчеты с работниками

Минтруд напомнил, сколько дней отгула может оформить сотрудник в связи с бракосочетанием

Эксперты Роструда разъяснили, что работодатель обязан предоставить сотруднику до 5 дней отпуска без сохранения заработной платы в связи с бракосочетанием. Отказать в таком отпуске работнику нельзя.
13

Эксперты Роструда на своем сайте разъяснили, для регистрации брака сотрудник вправе взять отпуск за свой счёт — до 5 календарных дней. При этом отказать в таком отпуске работодатель не может(ст. 128 ТК).

Отпуск в связи со свадьбой предоставляется независимо от трудового стажа и не влияет на продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска. Для оформления отпуска сотруднику необходимо написать заявление.

Формально уйти в отпуск не более чем на 5 дней в связи с браком работник может не дожидаясь согласия работодателя. Уволить его за прогул в такой ситуации нельзя (подп. д п. 39 Постановления Пленума ВС от 17.03.2004 № 2).

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Дмитрий Варкентин
    Дмитрий Варкентин
    Налоговые проверки

    «Невидимые» протоколы. Все ли протоколы допросов, произведенных в процессе проверки, прикладываются к акту?

    Рассмотрим, каким образом можно использовать протоколы допросов, не приложенные к акту налоговой проверки.

    32
    Логотип advokatshaderkov
    advokatshaderkov
    Право

    Подследственным в СИЗО хотят позволить встречи с адвокатом по видеосвязи. Зачем нам такое нововведение?

    Минюст РФ предложил использовать видео-конференц-связь для свиданий адвокатов с подзащитными в следственных изоляторах.

    Подследственным в СИЗО хотят позволить встречи с адвокатом по видеосвязи. Зачем нам такое нововведение?
    24
    Логотип nlukina
    nlukina
    Бухгалтеры

    Выбирайте лучший пост недели. Голосуйте за самый интересный текст в Трибуне👇

    Вместо пятничного дайджеста, который редакция составляет каждую неделю (а вы его не читаете) мы решили пойти иным путем. Сегодня право выбирать лучший пост мы отдаем вам! Ждем вашего голоса в опросе 👇🏼

    Выбирайте лучший пост недели. Голосуйте за самый интересный текст в Трибуне👇
    42
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥«Клерк» подобрал для вас топ самых крутых вакансий, чтобы было легче искать работу!

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    33
    Логотип АКГ «Созидание и Развитие»
    АКГ «Созидание и Развитие»
    Ведение бизнеса

    Due diligence при покупке бизнеса 

    Due diligence представляет собой проверку готового бизнеса. Это незаменимая процедура при его приобретении, позволяет покупателю понять, имеются ли какие-либо проблемы у выбранного предприятия, если да, то какие, и какие вложения потребуются. Любая сделка по приобретению готового бизнеса должна предваряться тщательной и скрупулезной проверкой. В большинстве случаев выявление существенных ранее не оговоренных недостатков может привести к выводу о нецелесообразности покупки либо будет хорошим поводом для дисконта к цене сделки.

    Due diligence при покупке бизнеса 
    728
    Логотип molyanov
    molyanov
    Маркетинг

    О чем писать на сайте, если хочешь нормальный текст, а не «Мы молодая динамично развивающаяся компания»

    В статье рассказываю, как достать классную фактуру для вашего сайта, не вымучивать текст и не заливать будущих читателей водянистой водой.

    О чем писать на сайте, если хочешь нормальный текст, а не «Мы молодая динамично развивающаяся компания»
    20
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Общество

    Религиозная мозаика Сербии. Основные религии и их влияние на культуру и общество

    Культура Сербии прочно связана с религиозными убеждениями и практиками. В этой статье мы рассмотрим религиозную мозаику Сербии, основные религии, и их влияние на культуру и общество этой страны.

    Религиозная мозаика Сербии. Основные религии и их влияние на культуру и общество
    16
    Логотип Клерк
    Клерк
    Обзоры для бухгалтера

    Важные новости про взносы ИП / БухТуб

    ФНС объявила индульгенцию по взносам ИП и нарушила нормы НК, россияне запретят себе брать кредиты, бухгалтеры убились в попытках вернуть из резерва НДФЛ — встречайте новый выпуск самых важных новостей.

    4
    118
    Читать еще
    Мнения