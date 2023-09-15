Минтруд напомнил, сколько дней отгула может оформить сотрудник в связи с бракосочетанием

Эксперты Роструда разъяснили, что работодатель обязан предоставить сотруднику до 5 дней отпуска без сохранения заработной платы в связи с бракосочетанием. Отказать в таком отпуске работнику нельзя.

Эксперты Роструда на своем сайте разъяснили, для регистрации брака сотрудник вправе взять отпуск за свой счёт — до 5 календарных дней. При этом отказать в таком отпуске работодатель не может(ст. 128 ТК).

Отпуск в связи со свадьбой предоставляется независимо от трудового стажа и не влияет на продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска. Для оформления отпуска сотруднику необходимо написать заявление.

Формально уйти в отпуск не более чем на 5 дней в связи с браком работник может не дожидаясь согласия работодателя. Уволить его за прогул в такой ситуации нельзя (подп. д п. 39 Постановления Пленума ВС от 17.03.2004 № 2).