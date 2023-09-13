«Интеррос» вложит 2 млрд рублей в строительство делового центра в САР

Современный деловой центр на острове Русский займет около 15 тысяч квадратных метров. Компания объявила закрытый конкурс, в котором участвуют лучшие архитектурные бюро страны.

Группа «Интеррос» инвестирует 2 млрд рублей в строительство делового центра класса «А» для резидентов специального административного района (САР) на острове Русский. Об этом сказано на сайте компании.

Общая площадь здания составит около 15 тыс. кв. метров. В центре будут располагаться современные офисы, фудкорты и предприятия сферы обслуживания, а также места для организации информационно-выставочных мероприятий.

Для создания нового делового центра мы намерены использовать не только богатый опыт, накопленный «Интерросом» в разработке проектов развития территорий по всей стране — от Сочи до Камчатки, но и лучшие мировые достижения в этой области, — сказал генеральный директор компании «Интеррос» Сергей Батехин.

Компания объявила о проведении закрытого архитектурного конкурса с участием ведущих бюро России. Проект должен максимально соответствовать особенностям географического положения и ландшафту острова Русский.