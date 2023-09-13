В Китае средняя зарплата оказалась почти в два раза больше, чем в России

По текущему курсу средний китаец зарабатывает в два раза больше россиянина: $1387 в Китае против $808 в России.

Росстат в свежем докладе «Социально-экономическое положение России» вновь зафиксировал рост доходов россиян. По данным ведомства, среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июне 2023 года увеличилась на 14,1% (к соответствующему периоду 2022 года) до 76 604 рублей (808,88 долларов). При этом 64% жителей страны живут на доходы от 7 тыс рублей до 45 тыс рублей в месяц.

При этом средний китайский работник зарабатывает 1387 долларов против 808 долларов россиянина. Исходя из этих данных можно сделать вывод, что зарплата среднего россиянина в 2023 году оказалась меньше доходов жителей КНР почти в два раза.



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