Wildberries изменил размер выплат собственникам ПВЗ с оборотом больше 6 млн рублей. Предприниматели будут получать меньше денег

Новые тарифы будут действовать для пунктов выдачи заказов с оборотом больше 6 млн рублей. Теперь чем больше товаров выдает ПВЗ, тем меньший процент вознаграждения получает предприниматель.

С 13 сентября 2023 года маркетплейс Wildberries установил новые условия для ПВЗ всех регионов, кроме Москвы, Московской области и СНГ. Об этом сказано в телеграм-канале WB Point NEWS.

Владельцы ПВЗ стали замечать, что их ставка снизилась еще 12 сентября, до вступления в силу новых правил.

Теперь оборот для расчета тарифа будет учитываться за последние 30 дней.

Новый дифференцированный тариф не будет применен к ПВЗ с оборотом до 6 млн рублей и к тем, которые работаю в «красной» зоне.

Для ПВЗ с оборотом более 6 млн рублей тариф будет дифференцированным и будет рассчитываться индивидуально на основе базовой ставки +0,05%, оборота и повышающих коэффициентов. В их число входит площадь помещения.

На доход предпринимателей повлияют два показателя: объем выдачи в месяц и площадь помещения ПВЗ. Чем меньше площадь помещения и больше выдача, тем меньше процент.

Логика тарифа приблизительно следующая: чем больше товаров выдает ПВЗ, тем меньший процент вознаграждения получает предприниматель.

В расчет не принимается большая нагрузка на пункт, увеличение штата, склада, а также риски штрафов.

Изображение из телеграм-канала WB Point NEWS.

Также будет по-другому рассчитываться доплата предпринимателям за площадь ПВЗ:

для каждого региона считается средняя стоимость аренды за м2,

все ПВЗ с площадью до 50м2 считаются как 50 (то есть доплаты нет),

для ПВЗ с площадью более 50м2 доплата умножится на стоимость м2 по региону.

Фиксированный тариф для дорогостоящих товаров будет применяться от суммы в 10 тыс. рублей.

Это значит, что если на ПВЗ поступил товар стоимостью 50 тыс. рублей, то вознаграждение за него будет рассчитываться так, как если бы он стоил 10 тыс. рублей. А риски штрафов и удержаний за него остаются как за товар стоимостью 50 тыс. рублей.

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