Бизнес с пониманием принял налог на сверхприбыль. Это была вынужденная мера

Государство хочет не губить бизнес, а развивать его, поэтому решение о windfall tax было принято после долгих обсуждений с предпринимательским сообществом.

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин заявил, что предприниматели с пониманием отнеслись к введению windfall tax. Об этом пишет «ТАСС».

Не скажу, что бизнес воспринял этот налог позитивно, но учитывая текущую политическую и экономическую обстановку предпринимательское сообщество отнеслось к этой идее с пониманием. Касаемо того, что ситуация с налогом на сверхприбыль может повториться сейчас говорить преждевременно. Все же это была вынужденная мера, — сказал Сергей Катырин.

Также он добавил, что цель государства «не губить бизнес, а развивать его». Поэтому налог на сверхприбыль ввели после долгих обсуждений с сообществом предпринимателей.

Единовременный налог на сверхприбыль (windfall tax) платят компании, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 и 2022 годы превысила 1 млрд рублей.

Недавно мы писали, что размер разового взноса в бюджет составит 5% от сверхприбыли, если бизнес заплатит в 2023 году, и 10%, если в 2024. Показатели прибыли будут сравнивать с 2018-2019 годами.