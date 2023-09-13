Родителям могут дать право накладывать вето на некоторые решения школьной администрации. Клерки спорят хорошо это или не очень

В Думу внесли законопроект о полномочиях родительских собраний в школах. Родители могут получить право поменять поставщика питания, выбрать примерное меню завтраков и обедов, защитить учителя от увольнения. В Трибуне обсуждают законопроект.

«Новые люди» внесли в Госдуму законопроект о праве родительских сообществ накладывать вето на некоторые решения школьной администрации. Если проект одобрят, то родители смогут защитить любимого учителя от увольнения. Кроме этого родители смогут составлять меню, организовывать и координировать внеурочную деятельность — школьные экскурсии.

В Трибуне обсуждают стоит ли расширять полномочия родительским комитетам. Некоторые пользователи считают, что родители часто не могут договориться о пустяках, так что серьезные вопросы им доверять не стоит.

Наши пользователи

Но некоторым законопроект понравился.

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