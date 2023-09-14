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Отчетность в СФР

Смену регномера работодателя надо будет отражать в форме ЕФС-1 как отдельное кадровое мероприятие

СФР меняет вводные по кадровому мероприятию «Переименование». Его проводят в подразделе 1.1 формы ЕФС-1, когда компания меняет название, и не только.
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Проект новой формы ЕФС-1 и порядка ее заполнения опубликован на федеральном портале.

Смотрите в нашей таблице, когда «Переименование» в графе 3 применяют сейчас, и что изменится.

Как сейчас

Как будет потом

Если за время работы зарегистрированного лица наименование страхователя изменяется

При изменении наименования страхователя, в том числе в случае реорганизации страхователя или перевода зарегистрированного лица из одного обособленного структурного подразделения юрлица в другое

В случае мероприятия «Переименование» в графе 3 также надо будет указывать прежний и новый регистрационный номер страхователя в СФР.

Если номер не менялся, то надо два раза указать один и тот же действующий регномер.

Комментарии

3
  • Логотип бух2007
    бух2007
    1 час назад

    или перевода зарегистрированного лица из одного обособленного структурного подразделения юрлица в другое

     а причем тут ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ? Если его перевели из одной обособки в другую это разе не ПЕРЕВОД?

  • Логотип revita
    revita 1 час назад

    Главный бухгалтер

    Кстати а что слышно про гер. номера СФР, сейчас ведь ставим номер ПФР, давно как то было упоминание что будут менять. Может я пропустила.

    • Логотип бух2007
      бух2007
      44 минуты назад

      Может я пропустила.

      А ничего не слышно про это. Тишина. В проекте пишут про регномер СФР. А что это за номер, история умалчивает

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