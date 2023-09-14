Смену регномера работодателя надо будет отражать в форме ЕФС-1 как отдельное кадровое мероприятие

СФР меняет вводные по кадровому мероприятию «Переименование». Его проводят в подразделе 1.1 формы ЕФС-1, когда компания меняет название, и не только.

Проект новой формы ЕФС-1 и порядка ее заполнения опубликован на федеральном портале.

Смотрите в нашей таблице, когда «Переименование» в графе 3 применяют сейчас, и что изменится.

Как сейчас Как будет потом Если за время работы зарегистрированного лица наименование страхователя изменяется При изменении наименования страхователя, в том числе в случае реорганизации страхователя или перевода зарегистрированного лица из одного обособленного структурного подразделения юрлица в другое

В случае мероприятия «Переименование» в графе 3 также надо будет указывать прежний и новый регистрационный номер страхователя в СФР.

Если номер не менялся, то надо два раза указать один и тот же действующий регномер.