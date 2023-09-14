Смену регномера работодателя надо будет отражать в форме ЕФС-1 как отдельное кадровое мероприятие

Проект новой формы ЕФС-1 и порядка ее заполнения опубликован на федеральном портале.
Смотрите в нашей таблице, когда «Переименование» в графе 3 применяют сейчас, и что изменится.
Как сейчас
Как будет потом
Если за время работы зарегистрированного лица наименование страхователя изменяется
При изменении наименования страхователя, в том числе в случае реорганизации страхователя или перевода зарегистрированного лица из одного обособленного структурного подразделения юрлица в другое
В случае мероприятия «Переименование» в графе 3 также надо будет указывать прежний и новый регистрационный номер страхователя в СФР.
Если номер не менялся, то надо два раза указать один и тот же действующий регномер.
Комментарии3
а причем тут ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ? Если его перевели из одной обособки в другую это разе не ПЕРЕВОД?
Главный бухгалтер
Кстати а что слышно про гер. номера СФР, сейчас ведь ставим номер ПФР, давно как то было упоминание что будут менять. Может я пропустила.
А ничего не слышно про это. Тишина. В проекте пишут про регномер СФР. А что это за номер, история умалчивает